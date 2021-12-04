美國密歇根州校園槍擊案 疑犯父母被控四項過失殺人

美國密歇根州上周一（11月30日）發生校園槍擊案，造成4死7傷。當局 周五（3日）罕有起訴15歲克魯布利疑兇的父母，二人被控四項過失殺人罪，可面臨最高15年監禁。由於當局與二人失聯，已向他們發出手令。

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密歇根州密歇根州底特律（Detroit）約65公里的牛津鎮（Oxford）日前發生校園致命槍擊案，造成4死多人受傷。警方拘捕15歲疑犯克魯布利（Ethan Crumbley），其後於周五（3日）再拘捕克魯布利父母，詹姆士（James Crumbley）及詹妮弗（Jennifer Crumbley），二人分別被控4項過失殺人罪，最高面臨15年監禁。

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奧克蘭縣（Oakland）當局指，二人代表律師無法透過電話聯繫他們，已發出手令傳召他們受審。二人的代表律師則稱，他們並沒有潛逃，將於稍後時間返回奧克蘭縣接受審訊。

首席檢察官麥克唐納（Karen McDonald）承認，指控疑犯父母涉嫌犯罪並不尋常，雖然聯邦及州法律都沒有要求槍械擁有人必須將槍械鎖在遠離孩子的地方，但作為購買槍械的詹姆士，他與妻子屬唯一知道槍械存放位置，而克魯布利當時在父母睡房一個未有上鎖的抽屜裡、拿出手槍在學校開槍。

麥克唐納稱，二人應承擔孩子非法使用槍械及犯罪刑事後果。

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責任編輯：郭麗明