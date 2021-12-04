  • 20°C
香港時間 : 20211204日 (六) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國密歇根州校園槍擊案 疑犯父母被控四項過失殺人

環球社會熱點 12:42 2021/12/04

分享：

美國密歇根州上周一（11月30日）發生校園槍擊案，造成4死7傷。當局 周五（3日）罕有起訴15歲克魯布利疑兇的父母，二人被控四項過失殺人罪，可面臨最高15年監禁。由於當局與二人失聯，已向他們發出手令。

美國密歇根州高中槍殺案 釀最少3死8傷 【下一頁】

密歇根州密歇根州底特律（Detroit）約65公里的牛津鎮（Oxford）日前發生校園致命槍擊案，造成4死多人受傷。警方拘捕15歲疑犯克魯布利（Ethan Crumbley），其後於周五（3日）再拘捕克魯布利父母，詹姆士（James Crumbley）及詹妮弗（Jennifer Crumbley），二人分別被控4項過失殺人罪，最高面臨15年監禁。 

美國5州發現確診 首錄本土個案 【下一頁】

奧克蘭縣（Oakland）當局指，二人代表律師無法透過電話聯繫他們，已發出手令傳召他們受審。二人的代表律師則稱，他們並沒有潛逃，將於稍後時間返回奧克蘭縣接受審訊。

首席檢察官麥克唐納（Karen McDonald）承認，指控疑犯父母涉嫌犯罪並不尋常，雖然聯邦及州法律都沒有要求槍械擁有人必須將槍械鎖在遠離孩子的地方，但作為購買槍械的詹姆士，他與妻子屬唯一知道槍械存放位置，而克魯布利當時在父母睡房一個未有上鎖的抽屜裡、拿出手槍在學校開槍。 

麥克唐納稱，二人應承擔孩子非法使用槍械及犯罪刑事後果。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】 

責任編輯：郭麗明

相關文章

暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
今日
暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
今日
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
2021/12/03
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
【Omicron變種】挪威聖誕派對爆疫 最少50人中招
2021/12/03
【Omicron變種】挪威聖誕派對爆疫 最少50人中招
【Omicron變種】印度錄2宗確診 其中1人無外遊史
2021/12/03
【Omicron變種】印度錄2宗確診 其中1人無外遊史

你可能感興趣

暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
今日 09:05
暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
今日 10:05
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
19:17 2021/12/03
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
罪案 網絡熱話 美國 密歇根 槍擊

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間13:00）

下一篇文章

英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間13:00）
【新冠疫苗】第3針打mRNA疫苗 研究指效果最好
【新冠疫苗】第3針打mRNA疫苗 研究指效果最好
【Omicron變種】美國5州發現確診 首錄本土個案
【Omicron變種】美國5州發現確診 首錄本土個案
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
【Omicron變種】再感染風險 高Delta變種3倍
【Omicron變種】再感染風險 高Delta變種3倍
【Omicron變種】全球逾30地區已錄確診 星馬兩國都有（第三版）
【Omicron變種】全球逾30地區已錄確診 星馬兩國都有（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款