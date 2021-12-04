【Bitcoin】比特幣曾插水逾兩成、低見42000美元　以太幣瑞波幣同現「幣災」

▲ 【Bitcoin】美股再歷「黑色星期五」 比特幣跌7%、走勢淪另類美股？

美國非農業新增職位遠遜預期，令美國科技股周五承受沽壓，比特幣（Bitcoin）走勢也明顯走弱。至香港時間周六中午，比特幣暫報52240美元，24小時跌幅逾7%，失守100日移動平均線。比特幣走勢愈跌愈急，一度插水逾兩成，低見42019美元，最新回穩至47417美元，24小時跌幅仍達17%。

相對比特幣歷史高位約69000美元，累跌逾3成。

▲ 比特幣於香港時間星期六價格突然大跌

不止比特幣突然插水，多家主流加密貨幣也大跌，以太幣（Ethereum）跌17%、瑞波幣（XRP）更跌25%。

科技股捱沽納指挫1.9% 中概股爆股災 滴滴瀉逾22%，可見【下一頁】

雖然比特幣被視為傳統金融市場外的另類投資，但比特幣近期走勢與美股相關度提升。彭博數據顯示，比特幣與美國標普500指數近100日相關系數（Correlation coefficient）達0.33，為近年新高。

於統計學上，相關系數達到1時，即兩者升跌走勢完全一致，達-1即走勢完全相反，0即代表兩者走勢完全無關連。

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