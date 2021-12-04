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【Bitcoin】比特幣「閃崩」插兩成、曾低見42000美元　分析：4000個比特幣賣盤湧現（第二版）

17:25 2021/12/04

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【Bitcoin】比特幣「閃崩」插兩成、曾低見42000美元　分析：4000個比特幣賣盤湧現（第二版）

美國非農業新增職位遠遜預期，令美國科技股周五承受沽壓，比特幣（Bitcoin）等加密貨幣走勢明顯走弱。比特幣於香港時間周六中午報52240美元，24小時跌幅逾7%，已經失守100日移動平均線。不過，約下午1時，比特幣走勢愈跌愈急，閃崩式跌逾兩成低見42019美元，其後回穩至47417美元，24小時跌幅仍達17%。

相對比特幣歷史高位約69000美元，累跌逾3成。

外電引述CEC資本分析，於比特幣大跌期間見到有約4000個比特幣賣盤出現，令市場震動，當中1500個比特幣在 1分鐘出現。以比特幣波動前約報5萬美元，4000個比特幣相當於2億美元。

另一機構Coinglass指，在比特幣價格大跌的不到一個小時內，共觸發近6億美元未平倉比特幣期貨強制平倉，分析市場過度槓桿或是此次閃崩主因。

比特幣於香港時間星期六價格突然大跌

在比特幣急插後，多家主流加密貨幣也大跌，以太幣（Ethereum）曾跌17%、瑞波幣（XRP）更跌25%。

科技股捱沽納指挫1.9% 中概股爆股災 滴滴瀉逾22%，可見【下一頁】

雖然比特幣被視為傳統金融市場外的另類投資，但比特幣近期走勢與美股相關度提升。彭博數據顯示，比特幣與美國標普500指數近100日相關系數（Correlation coefficient）達0.33，為近年新高。

於統計學上，相關系數達到1時，即兩者升跌走勢完全一致，達-1即走勢完全相反，0即代表兩者走勢完全無關連。

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