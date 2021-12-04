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【恒大3333】恒大再陷債務違約危機　許家印近月屢尋朱太金利豐「救命」

11:26 2021/12/04

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【恒大3333】恒大再陷債務違約危機　許家印近月屢尋朱太金利豐「救命」

中國恒大 （03333） 再陷債務違約邊緣，恒大於周五（3日）晚公布，不確定能否有足夠資金履行2.6億美元擔保義務，為恒大自9月鬧出多次未依期支付債務利息以來，首度因應債務問題以「內幕消息」為題作出公告。綜合近期恒大系內交易，正當恒大主要股東許家印多名富豪朋友淡出股權、債券持有權，許家印近期多番依賴朱李月華旗下金利豐證券，處理配股、減持交易。

廣東省政府昨晚深晚召見恒大許家印，央行、中銀保監、中證監急發聲，可見【下一頁】

朱太金利豐助許家印賣股　恒大汽車配股

恒大近月債務危機下，出售資產和集資過程不算順利，減持盛京銀行 （02066） 資金用途受限、恒大物業 （06666） 交易告吹，而最近一個月許家印最新個人減持和恒大汽車 （00708） 配股，都可見金利豐跡影。

許家印夫婦披露於11月25日場外賣出12億股恒大，平均作價2.23元，套現近27億元。

金利豐的恒大倉位於許家印夫婦套現前急增，最新已接近清空

雖然許家印未有披露處理交易的投行，但以中央結算系統（CCASS）資料，金利豐和被視為本地金融界老手莊友衡旗下的中南金融，在11月24日的恒大倉位分別增3億股和9億股，與許家印夫婦套現股數相同，而金利豐、中南金融的倉位近日不斷減少，疑將所得的恒大股份在場內放售。當中金利豐最新恒大股份倉位，已減少至交易前。

另外，許家印揚言集團會轉型依重發展新能源車，恒大汽車 （00708） 月內兩度配股，都由金利豐擔任獨家經辦人。

許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元，可見【下一頁】

2016年首度光顧朱太　分析：大行警惕恒大交易

外電統計，許家印近年主要與瑞銀和海通等跨國、中資投資銀行，是次轉投與香港華資的金利豐合作是2016年首次。外電引述GMT Research香港分析師Nigel Stevenson分析，這一轉變可能部分反映大型金融機構對繼續做恒大的交易保持警惕。

除了重新光顧朱李月華，協助恒大的新富豪面孔尚有擁有香港上市公司數筆大額股份的女商人李少宇。李少宇在上個月從恒大手中買下2.73億美元恒騰網絡 （00136） 之後，也成為許家印最新人脈。

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港股 許家印 朱李月華 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 盛京銀行（02066） 恒騰網絡（00136）

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