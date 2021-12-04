【阿里巴巴9988】阿里美股低港10.29元　孫正義軟銀一晚蝕500億

▲ 【阿里巴巴9988】阿里美股低港逾8% 孫正義軟銀一晚蝕500億

中美就監管交手後，由滴滴退市引發的中概股退市風暴，令中概股急挫，阿里巴巴美股一晚急瀉10.04美元或8.2%，收報111.96美元，相當於港股109.11港元，較港收市價低10.29元或8.6%，成交79億美元（約616億港元），根據阿里年報，截至7月22日，主要股東孫正義持有的軟銀，持有普通股53.9億股，即一晚蝕逾500億港元。

若以阿里巴巴去年10月高位319.32美元計，到今晨美股收市，累跌65%。阿里巴巴2014年9月20日以發行價68美元於美國上市，以當日起計，一度令軟銀帳面賺1.3萬億港元，但以最新美股收市價計，所賺的幅度已縮至約2300億港元，即賺少了1.1萬億。

相比起騰訊大股東Naspers已多次減持套現，軟銀所持的股權動向，更令市場關注。

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記者：譚志偉