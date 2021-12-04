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Samsung推聖誕優惠指定時間買MIRROR代言旗艦手機 即送MIRROR掛飾

股樓投資 22:12 2021/12/04

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Samsung在今年8月推出兩部旗艦手機請來人氣男團MIRROR為代言人，加上天羅地網的廣告，成為一時佳話。聖誕臨近，Samsung再下一城，宣布推出聖誕期間限定多重節日禮遇，希望為用家在新一年享受更全面的流動科技體驗的同時，更可獲得節日限定MIRROR掛飾精品，與12子一起迎接聖誕。

今年的節日禮遇將包括多款Samsung旗艦產品，當中包括可享12個月Google One 200GB雲端儲存空間，方便用戶儲存節日時拍下來的美好回憶。消費者凡於2021年11月26日至12月31日，選購心儀產品的同時，Samsung將為用戶送上多項不同的驚喜，讓消費者能夠全面享受Galaxy生態系統為用戶帶來的極致體驗。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （新增多相）【見下頁】

    點擊圖片放大
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凡於11月26日至12月31日期間購買Galaxy Z Fold3 5G或Galaxy Z Flip3 5G的用戶更可享有額外禮遇！用戶可於12月10日至2022年1月14日親臨指定地點換領禮品，即可獲贈節日限定MIRROR掛飾乙套，每套掛飾均包括12款印有MIRROR成員相片及簽名的掛牌。

參加鴨靈號維港觀光遊 KKday獨家送限量版姜濤紀念船卡及姜濤簽名古董帆船紀念幣【見下頁】

    點擊圖片放大
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【MIRROR代言Samsung】摺疊屏幕手機成未來主流 Samsung與MIRROR形象相近拓新世代用家【見下頁】

【MIRROR代言Samsung】想換姜濤AnsonLo同款手機又怕用唔慣點算好？Samsung貼心服務幫到你【見下頁】

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記者：張以正

聖誕節 Mirror Samsung 港股

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