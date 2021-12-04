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【著數優惠】麥當勞App下周新優惠 魚柳飯Tastic強勢回歸

股樓投資 20:31 2021/12/04

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麥當勞App在下週一（6日）起繼續推出多款優惠，包括今期火熱新品 The Signature Collection 系列帶來的驚喜，「18蚊歎意式田園蔬菜批配忌廉蘑菇粟米湯」，熱辣辣的鹹味蔬菜批搭配暖笠笠的濃湯， 絕對是寒冷冬日的暖心之選；而51蚊尊享「一人盛宴三重芝士安格斯四道菜」優惠，就可以一次過品嚐三重芝士安格斯、中薯條、中汽水及意式田園蔬菜批，還可升級加配窩心甜品焦糖燉蛋味麥旋風。

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強勢回歸的則有「28蚊歎魚柳飯 Tastic 超值套餐」，珍珠米飯餅夾著炸至金黃的吉列魚柳，再加上惹味沙律醬，驚喜風味令人一再回味！另外，McCafé 「麥提莎系列」亦推出甜蜜禮遇，麥當勞App用戶可尊享「麥提莎熱朱古力減3蚊」或「麥提莎果仁朱古力咖啡(熱)減3蚊」優惠。

姜濤拍滙豐告別投資A0廣告 奪首屆YouTube Works大獎【見下頁】

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即日起，麥當勞App用戶凡使用合資格銀聯卡通過Apple Pay於App內完成支付，即可享港幣40元減10元優惠。

參加鴨靈號維港觀光遊 KKday獨家送限量版姜濤紀念船卡及姜濤簽名古董帆船紀念幣【見下頁】

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記者：張以正

漢堡 麥當勞 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 港股

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