【新股IPO】中概股回流或加速 彭博列10隻潛在回流股包括富途、陸金所等

中概股回流港股已說了一段間，隨着滴滴（美：DIDI）正式宣布啟動紐交所退市工作，似乎中概股回流勢必加速。然而，除了滴滴退市引發更多中概股加速回流，美國證監會（SEC）確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》，亦成了提速的導火綫。

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日前彭博就列出10隻市值高且僅在美國掛牌的中概股，指它們回流的可能性最大。彭博指，中國監管部門計劃禁止中國企業以VIE（可變利益實體）結構在國外交易所上市，但中證監其後否認有關消息。然而，目前未清楚會否有潛在新規要求已在海外上市的中概股退市，彭博分析指如果內地當局禁止中國企業使用VIE結構，已在美國上市的中概股可能加快回流。

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10隻股份包括：拼多多（美：PDD）、蔚來（美：NIO）、滴滴出行（美：DIDI）、貝殼找房（美：BEKE）、陸金所（美：LU）、滿幫（美：YMM）、看准網（美：BZ）、騰訊音樂（美：TME）、富途（美：FUTU）及唯品會（美：VIPS）。

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記者：張以正