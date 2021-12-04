中國經濟下行壓力增 李克強：適時降準

國務院總理李克強跟國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃進行視像會議時提到當前中國經濟形勢，並再提出中國將適時降準。他指出，中國將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性，繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，確保經濟平穩健康運行。

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事實上，李克強上一次提到適時降準已經是今年7月初，而在他提出的兩日後，人行即宣布全面降準，放水1萬億元人民幣。

李克強近日已多次談及經濟有下行壓力，不到一個月之間，他在多個場合均提到「中國經濟有新的下行壓力」，並多次強調政府將會增強宏觀政策的前瞻性及針對性，做好跨周期調節。

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記者：張以正