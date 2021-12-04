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通膨陰霾持續 IMF籲聯儲局加息

股樓投資 16:55 2021/12/04

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國際貨幣基金組織(IMF)表示，近期這波物價上漲很可能會持續一段時間，美國聯儲局應盡快升息。IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)指由於新冠肺炎變種病毒Omicron引發疫情持續，IMF可能會下調對全球的經濟預期。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

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外電報道，近年需求激增加上供應鏈瓶頸及半導體等關鍵材料短缺，已促使美國通膨率升至30年來最高水平。美國聯儲局早已示意將加快取消貨幣寬鬆措施，可能在明年年中之前加息；而此前很多經濟學家現在預期明年會升息2或3次。

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記者：張以正

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