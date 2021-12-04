嘉利國際分拆房地產待審批 內地限電未影響生產業務

近日公布中期業績的工業股嘉利國際（01050）主席助理兼財會部主管何偉汗（圖右）表示，較早前內地多個地區實施限電，集團未被當局要求停產，僅在9月期間有兩日的供電稍降，加上公司擁有發電機，整體而言生產活動受限電影響輕微。

嘉利上半年度多賺67％至2.5億元，主要由於市場對伺服器需求有上升趨勢，加上地產項目逐漸成熟，帶來可觀利潤。何偉汗指出，集團的國外伺服器客戶每次的訂單主要是一次性下單2至3年的產品周期，現時集團訂單數量可至少保持至2025年。他續指，集團於本財年首7個月的出產量已達到上財年全年數字，對今年餘下時間及明年表現樂觀。

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嘉利早前宣布擬分拆房地產業務在本港上市，何偉汗表示，目前現時正等待聯交所審批，正與對方積極溝通，未有分拆時間表。集團首席財務官黃浩鈞（圖左）表示，未來會繼續在大灣區尋求地產的發展機會。

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