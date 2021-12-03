▲ 【支付巨頭】PayPal行政總裁：先買後付令黑色星期五交易量按年增四倍 購買和持有加密貨幣最不有趣

先買後付方式漸見普及，亦帶旺相關支付生意。線上支付巨頭PayPal（美︰PYPL）行政總裁Dan Schulman接受路透訪問時表示，由於支付巨頭開始在快速增長的信貸方式中獲得吸引力，PayPal的「先買後付」方式令其在上周剛過去的黑色星期五（Black Friday）中，交易量比去年同期增400%，「現在這方式火爆了」。

Paypal行政總裁Dan Schulman表示，目前已有超過900萬人使用過Paypal的服務，而在11月份，Paypal更史上迎來第一次擁有超過100萬名首次使用客戶，顯示它不僅很受歡迎，而且越來越受歡迎。

對於「先買後付」方式會否導致人們擁有更高債務，Dan Schulman表示，平台上有4億多名總用戶，PayPal了解消費者、了解商家，知道何時有人可以負責任地借款，PayPal為業內最高借款批准率之一和最低違約率之一的公司。

PayPal行政總裁：購買和持有加密貨幣最不有趣

去年，PayPal成為首批推出加密貨幣交易的主流金融公司之一，允許客戶能夠在其交易中購買、出售和持有某些數字硬幣。然而，Dan Schulman表示，與致力於開發其他形式的數字貨幣和中央銀行數字貨幣 （CBDC） 相比，讓人們能夠購買和持有加密貨幣對他來說可能是加密中最不有趣的部分。

Dan Schulman表示，當比特幣達到10萬美元或以上時，人們會非常著迷，但它也只是如此，對我來說真正有趣的是，加密貨幣或數字形式的貨幣能否為支付增加增量效用，比如可編程貨幣、NFT（非同質化代幣），某些Defi（去中心化金融）之類的東西。

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編輯︰曾樂詩