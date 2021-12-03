【恒大危機】恒大未能履行2.6億美元擔保責任 廣東省政府向公司派出工作組

處於財務危機的中國恒大(03333)宣布，收到要求本公司履行一項金額為2.6億美元擔保義務的通知。在集團未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。廣東省政府在官方網站表示，高度關注無法履行擔保責任的公告，並約談恒大實控人亦即董事長許家印。因應恒大地產集團有限公司請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，廣東省政府同意向恒大地產集團有限公司派出工作組。督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

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與此同時，人民銀行亦回應恒大可能無法履行擔保責任的公告。人行指，恆大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

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對於廣東省政府向恒大派駐工作組，人行表示支持，並將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

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