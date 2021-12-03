  • 17°C
香港時間 : 20211204日 (六) 00:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大未能履行2.6億美元擔保責任 廣東省政府向公司派出工作組

股樓投資 23:48 2021/12/03

分享：

處於財務危機的中國恒大(03333)宣布，收到要求本公司履行一項金額為2.6億美元擔保義務的通知。在集團未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。廣東省政府在官方網站表示，高度關注無法履行擔保責任的公告，並約談恒大實控人亦即董事長許家印。因應恒大地產集團有限公司請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，廣東省政府同意向恒大地產集團有限公司派出工作組。督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

與此同時，人民銀行亦回應恒大可能無法履行擔保責任的公告。人行指，恆大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

東亞銀行傳4億美元 洽售藍十字保險   詳情請看【下一頁

對於廣東省政府向恒大派駐工作組，人行表示支持，並將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

同場加映  【iM會客室】中概科網股回流好壞 氫能電力股逆市避險？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

下一篇文章

【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【消費熱話】一條薯條網上賣港幣56元 號稱「全球唯一的特殊三角形薯條」 結局出人意料
【消費熱話】一條薯條網上賣港幣56元 號稱「全球唯一的特殊三角形薯條」 結局出人意料
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款