【新股IPO】固生堂2273擬計劃以上限29元定價

內地中醫醫療健康服務提供商固生堂（新上市編號：02273）已於周五（3日）截飛，據悉，該股計劃招股價上限29元定價，其招股價範圍介乎25.8至29元。以此計算，假設超額配股權並無獲行使，料淨集資約7.05億元。下周五(10日)掛牌；聯席保薦人為美銀證券及海通國際。

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固生堂是次上市共引入UBS AM Singapore及Foresight Funds等4名基石投資者，合共投資約4,200萬美元。

固生堂總部設在廣州，拓展北京、廣州、深圳、佛山、中山、無錫、南京、福州、上海、蘇州、昆山、成都、寧波等區域，平台服務覆蓋全國56個城市，經營34所診所。據其網站介紹，固生堂中醫集傳統中醫醫療、傳統中醫教學、中醫推廣等為一體。

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記者：張以正