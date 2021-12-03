【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億

本地人工智能公司商湯科技（SenseTime）來港上市，商湯科技已通過聯交所上市聆訊。消息指，商湯科技計劃在下周一（6日）建簿，集資額會由此前傳出的10億至20億美元（約78億至156億港元）縮至7.4億至7.7億美元（57.65億至59.99億港元）；下周五（10日）定價；中金、海通及滙豐為商湯科技的聯席保薦人。

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消息指，商湯科技計劃出售擴大後股本約4.5%，估值介乎165億至171億美元（1285.47億至1332.22億港元），基石投資者會認購逾一半的流通股。據指，市況具挑戰，加上投資者憂慮中國監管機構對科技公司的整頓，導致商湯科技決定在港出售較少股份。

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根據弗若斯特沙利文報告顯示， 全球人工智能軟件市場規模預期將於2025年達到1,218億美元，自2020年起計複合年增長率達31.9%。

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