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芒格：希望加密貨幣從未被發明

環球政經 18:21 2021/12/04

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「股神」巴菲特的拍檔，芒格巴郡副董事長芒格（Charlie Munger），於12月3日出席澳洲投資峰會 Sohn Hearts and Minds 時表示，當前投資環境比 20 年前的科網泡沫「更為瘋狂（even crazier）」，更稱中國禁止加密貨幣是正確的。

芒格指，希望加密貨幣從未被發明，也永遠不會購買加密貨幣。他認為中國當局簡單有力的禁止加密貨幣，是正確的決定。他指出，加密貨幣的創造者絕不是為客戶、而是為自己著想。

芒格在會中也表示，就估值層面來看，2000 年的網路泡沫雖然比當今環境還可怕，但若就瘋狂程度而言，現在絕對有過之而無不及，當前市場的某些部分已經被嚴重高估，投資人卻依舊趨之若鶩、難以自拔。

【職場熱話】 28歲紮鐵工月入6萬 因工傷被逼轉行 自知學歷體能不足感前路茫茫【見下一頁

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編輯：黃銳

香港 澳洲 經濟 巴菲特

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