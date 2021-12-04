恒騰網絡擬改名為中國儒意控股

恒騰網絡周四（12月3日）發公布，建議把公司名稱由「恒騰網絡集團有限公司」，改為「中國儒意控股有限公司」，英文名稱則由「HengTen Networks Group Limited」更改為「China Ruyi Holdings Limited」。

公布指，恒騰網絡董事會認為，建議更改名稱可更適切反映公司之企業形象，使公司更能物色及爭取商機作未來發展。因此，董事會認為，建議更改名稱符合公司及股東之整體利益。股東需於股東特別大會上通過批准更改公司名稱之特別決議案

恒騰網絡在2015年，由中國恒大集團和騰訊控股於廣州（總部）合組成立，業務包括在內地經營網際網路社區服務網上平台（ICS網上平台），為社區用戶提供訂購、物流安排及產品或服務交付等O2O一站式服務。而恒大集團早前悉售手頭上恒騰股份。每股作價1.28元，套現21.27億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。

於2020年10月26日，恒騰網絡宣布以發行新股的方式，收購儒意影業100%股份，交易總價約為72億港元。

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編輯：黃銳