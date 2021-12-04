  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (六) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒騰網絡擬改名為中國儒意控股

股樓投資 18:21 2021/12/04

分享：

恒騰網絡周四（12月3日）發公布，建議把公司名稱由「恒騰網絡集團有限公司」，改為「中國儒意控股有限公司」，英文名稱則由「HengTen Networks Group Limited」更改為「China Ruyi Holdings Limited」。

公布指，恒騰網絡董事會認為，建議更改名稱可更適切反映公司之企業形象，使公司更能物色及爭取商機作未來發展。因此，董事會認為，建議更改名稱符合公司及股東之整體利益。股東需於股東特別大會上通過批准更改公司名稱之特別決議案

恒騰網絡在2015年，由中國恒大集團和騰訊控股於廣州（總部）合組成立，業務包括在內地經營網際網路社區服務網上平台（ICS網上平台），為社區用戶提供訂購、物流安排及產品或服務交付等O2O一站式服務。而恒大集團早前悉售手頭上恒騰股份。每股作價1.28元，套現21.27億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。

於2020年10月26日，恒騰網絡宣布以發行新股的方式，收購儒意影業100%股份，交易總價約為72億港元。

【樓市熱話】港女買樓代價大 用盡60萬儲蓄仍不夠 需向家人借錢及作擔保人感猶豫【見下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

恒大 收購 更改公司名稱 壓力 產品 運輸 騰訊 中國

上一篇文章

芒格：希望加密貨幣從未被發明

下一篇文章

銀保監：恒大事件不影響銀行保險業 將合理發放開發貸款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【有相睇】公屋大變身！豪裝媲美私樓新盤　業主4年大賺逾3倍
【有相睇】公屋大變身！豪裝媲美私樓新盤　業主4年大賺逾3倍
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【有相睇】英國業主賣港樓回鄉　全屋簡約格調　11年賺近500萬
【有相睇】英國業主賣港樓回鄉　全屋簡約格調　11年賺近500萬
【消費熱話】準新娘貴過原價$38賣免費二手婚紗 吝嗇貪「意頭」利是 網店公審惹怒丈夫
【消費熱話】準新娘貴過原價$38賣免費二手婚紗 吝嗇貪「意頭」利是 網店公審惹怒丈夫
皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價
皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款