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【涉資逾6億元】港華燃氣向煤氣收購31間智慧能源公司股權

股樓投資 18:20 2021/12/04

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港華燃氣（01083） 周五（12月3日）公布，間接全資附屬公司港華能源，擬向中華煤氣 （00003） 的間接全資附屬公司港華綜合電能，收購31家智慧能源公司的股權，總代價為約5.09億元人民幣（約6.13億港元）

該 31 家智慧能源公司全部均為於內地公司，業務涵蓋在中國從事光伏、節能、充電及零碳智慧城市。

港華燃氣指，集團擬通過資源分配，專注於發展其智慧能源業務，藉此進一步發展及擴充其智慧能源業務。中華煤氣支持集團的有關業務發展計劃，並擬將中華煤氣集團從事之若干現有屋頂太陽能光伏系統業務轉讓予港華燃氣。於收購事項完成後，港華燃氣將成為中華煤氣集團，於中國智慧能源業務中的旗艦，繼而提升集團之價值，鞏固其身為中國智慧能源行業領先參與者的地位。

中華煤氣為港華燃氣之控股股東，透過其多家全資附屬公司持有於該公告日期之已發行股份總數約65.98%。

【樓市熱話】夫婦望買第二層樓 目標400萬下 太太首置可避稅 惟月入3萬難過壓測【見下一頁

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編輯：黃銳

經濟 收購 煤氣

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