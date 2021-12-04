【黑色星期五】滴滴退市 中概股慘遭血洗

周五（12月4日）滴滴出行宣布自美國退市，同時準備回流香港掛牌，又遇上美國 SEC 敲定《外國公司問責法》 (HFCAA) 細節，要求在美國上市的外國公司披露更多有關審計的資訊，令中概股週五迎來黑色星期五，包括滴滴、阿里巴巴、百度等中概股慘遭血洗。

美國證交會（SEC）周四（12月3日）宣布通過修訂《外國公司問責法》，正式要求外國公司提供審計底稿檢查，公司亦須向美國證交會提交文件，申報是否由外國政府擁有或控制，否則或於3年內除牌，被認為是針對一眾中國在美股上市的企業，料有約270隻中概股受影響。

眾多不利消息震散一眾中概股，滴滴出行大跌 22.18%、拚多多暴跌 8.16%、百度跌7.77%、阿里巴巴暴跌 8.23%、富途跌5.11%。而Invesco 金龍中國組合 ETF則大跌9.32%，自年內的歷史高位85.9美元，跌近53%至36.37美元。

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編輯：黃銳