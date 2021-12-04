【幣災！】比特幣突暴瀉20% 最低見42000美元

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【黑色星期五】滴滴退市 中概股慘遭血洗
周五（12月3日），因聯儲局轉鷹令美股持續大跌，到了周六（12月4日）則輪到加密貨幣 「幣災」！據Coinbase報價，比特幣（Bitcoin）過去24小時內曾暴瀉近20%，至約42620美元，後於中午12時大幅反彈至約47000美元，仍大跌17%。比特幣已由年內高位約69000美元，大跌接近三成。
除了比特幣外，其他加密貨幣也暴跌，以太幣（ETH ）過去24小時內暴瀉15%至3878美元，狗狗幣則大跌24%至0.159美元。
隨著比特幣暴跌，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）稍早也在推特上宣布，他在48670美元的點位買進了150個比特幣。
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編輯：黃銳