鮑威爾突轉鷹 美銀：標普12個月內回調10%

美國聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 早前在國會聽證會上，表示通脹屬「暫時性」（transitory）的說法已不適當，明言聯儲局將考慮收緊寬鬆政策。提早加息的機會增加，美國股市應聲下跌，標普500指數單周跌1.22%、納指單周跌2.62%。

美國银行 (BofA) 美股量化策略主管 Savita Subramanian 周五 (12月3 日) 表示，明年標普 500 指數回調的可能性加劇。

他表示，近年標普 500 指數的股息率率持續低於預估水準，預測未來幾年將加息8次，現階段投資者應持有能承受更高利率、市場波動的股票，料標普 500 指數短期，或未來12個月內可能會出現10%以上的回調，他強調：「我們仍預計明年大盤仍持平，但過程中將非常難受。」

Subramanian 預測2022年底標普 500 指數將達到 4600 點，現階則看好能源、醫療保健及金融股，並應避免消費類股。

美銀表示，目前即利率仍維持低點，也處於負實際利率的環境，同時間美國通脹率目前正處於 30 年來高點，為市場帶來更大的風險，現狀如同2000年科網股泡沫一樣。

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編輯：黃銳