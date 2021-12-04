  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (六) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鮑威爾突轉鷹 美銀：標普12個月內回調10%

環球政經 18:19 2021/12/04

分享：

美國聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 早前在國會聽證會上，表示通脹屬「暫時性」（transitory）的說法已不適當，明言聯儲局將考慮收緊寬鬆政策。提早加息的機會增加，美國股市應聲下跌，標普500指數單周跌1.22%、納指單周跌2.62%。

美國银行 (BofA) 美股量化策略主管 Savita Subramanian 周五 (12月3 日) 表示，明年標普 500 指數回調的可能性加劇。

他表示，近年標普 500 指數的股息率率持續低於預估水準，預測未來幾年將加息8次，現階段投資者應持有能承受更高利率、市場波動的股票，料標普 500 指數短期，或未來12個月內可能會出現10%以上的回調，他強調：「我們仍預計明年大盤仍持平，但過程中將非常難受。」

Subramanian 預測2022年底標普 500 指數將達到 4600 點，現階則看好能源、醫療保健及金融股，並應避免消費類股。

美銀表示，目前即利率仍維持低點，也處於負實際利率的環境，同時間美國通脹率目前正處於 30 年來高點，為市場帶來更大的風險，現狀如同2000年科網股泡沫一樣。

【異動股】 中國燃氣半年少賺19% 遭券商大削目標價 股價大跌20%見下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

指數 股票 加息 美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹 鮑威爾 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【幣災！】比特幣突暴瀉20% 最低見42000美元

下一篇文章

中國經濟下行壓力增 李克強：適時降準

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【有相睇】公屋大變身！豪裝媲美私樓新盤　業主4年大賺逾3倍
【有相睇】公屋大變身！豪裝媲美私樓新盤　業主4年大賺逾3倍
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【有相睇】英國業主賣港樓回鄉　全屋簡約格調　11年賺近500萬
【有相睇】英國業主賣港樓回鄉　全屋簡約格調　11年賺近500萬
【消費熱話】準新娘貴過原價$38賣免費二手婚紗 吝嗇貪「意頭」利是 網店公審惹怒丈夫
【消費熱話】準新娘貴過原價$38賣免費二手婚紗 吝嗇貪「意頭」利是 網店公審惹怒丈夫
皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價
皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款