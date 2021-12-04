或開始重新吸納科網股 北水人棄我取

受新變種病毒拖累，恒指再見新低，於是北水實行「人棄我取」，南下掃貨。本周來自港股通的淨流入大幅增至82.3億元人民幣，單是周五（12月3日）已流入33.6億元人民幣，可見內地資金重新活躍起來。

北水再次湧入轉型新能源的電力股，華潤電力（00836）淨買入4.2億元，中國電力（02380）配股集資39億元發展新能源，股價一度插至3.73元，南下資金老實不客氣，在低位密密吸，北水一周淨買入17.9億元，股價周五幾乎回到未跌前。

另一方面，美團（03690）、快手（01024）繼續錄得淨買入，分別有12.1億元及9.5億元。其實，騰訊控股（00700）的沽壓也見紓緩，淨賣出已大幅降至3.7億元，反映北水或開始重新吸納科網股。

不過，北水愛股比亞迪（01211）捱沽，本周淨賣出8.3億元，拖累股價失守300元，周五報297.8元。

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資料來源︰瑞信

註︰數據截至周四（12月2日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為11月24至30日

原文節錄至737期《Wealth》港股通數據

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編輯：黃銳