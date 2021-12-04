  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (六) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

或開始重新吸納科網股 北水人棄我取

股樓投資 18:22 2021/12/04

分享：

受新變種病毒拖累，恒指再見新低，於是北水實行「人棄我取」，南下掃貨。本周來自港股通的淨流入大幅增至82.3億元人民幣，單是周五（12月3日）已流入33.6億元人民幣，可見內地資金重新活躍起來。

北水再次湧入轉型新能源的電力股，華潤電力（00836）淨買入4.2億元，中國電力（02380）配股集資39億元發展新能源，股價一度插至3.73元，南下資金老實不客氣，在低位密密吸，北水一周淨買入17.9億元，股價周五幾乎回到未跌前。

另一方面，美團（03690）、快手（01024）繼續錄得淨買入，分別有12.1億元及9.5億元。其實，騰訊控股（00700）的沽壓也見紓緩，淨賣出已大幅降至3.7億元，反映北水或開始重新吸納科網股。

不過，北水愛股比亞迪（01211）捱沽，本周淨賣出8.3億元，拖累股價失守300元，周五報297.8元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（12月2日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為11月24至30日

原文節錄至737期《Wealth》港股通數據

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

港股通 新能源 港股 騰訊控股（00700） 騰訊 中國

上一篇文章

【新股IPO】中概股回流或加速 彭博列10隻潛在回流股包括富途、陸金所等

下一篇文章

芒格：希望加密貨幣從未被發明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【有相睇】公屋大變身！豪裝媲美私樓新盤　業主4年大賺逾3倍
【有相睇】公屋大變身！豪裝媲美私樓新盤　業主4年大賺逾3倍
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【有相睇】英國業主賣港樓回鄉　全屋簡約格調　11年賺近500萬
【有相睇】英國業主賣港樓回鄉　全屋簡約格調　11年賺近500萬
【消費熱話】準新娘貴過原價$38賣免費二手婚紗 吝嗇貪「意頭」利是 網店公審惹怒丈夫
【消費熱話】準新娘貴過原價$38賣免費二手婚紗 吝嗇貪「意頭」利是 網店公審惹怒丈夫
皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價
皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款