【新股IPO】滴滴出行傳於明年3月申請來港上市

滴滴出行宣布由即日起啟動在紐交所退市工作，並展開在香港上市的準備工作。引述外電報道，滴滴出行以明年3月左右申請來香港上市為目標。

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此前，有指滴滴出行正考慮直接私有化或來香港上市。如果進行私有化，其作價可能至少是招股定價的14美元，而若在香港二次上市，在香港的招股價則有可能會較美國股價出現折讓。

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記者：張以正