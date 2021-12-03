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【新股IPO】滴滴出行傳於明年3月申請來港上市

股樓投資 22:44 2021/12/03

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滴滴出行宣布由即日起啟動在紐交所退市工作，並展開在香港上市的準備工作。引述外電報道，滴滴出行以明年3月左右申請來香港上市為目標。

【新股IPO】中國中免暫緩H股上市計劃【見下頁】

【MIRROR三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁】

此前，有指滴滴出行正考慮直接私有化或來香港上市。如果進行私有化，其作價可能至少是招股定價的14美元，而若在香港二次上市，在香港的招股價則有可能會較美國股價出現折讓。

參加鴨靈號維港觀光遊 KKday獨家送限量版姜濤紀念船卡及姜濤簽名古董帆船紀念幣【見下頁】

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記者：張以正

滴滴出行 IPO 港股

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