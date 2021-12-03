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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】Ouzoud 瀑布 摩洛哥大自然景區

名人薈萃 22:31 2021/12/03

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壯觀的 Ouzoud 瀑布是摩洛哥遇到的最令人驚嘆的自然景觀之一。

從馬拉喀什開車前往Ouzoud 约3小時的車程。所以，這日晨早爬起床，早餐後出發往Ouzoud瀑布，離開馬拉喀什後的地段偏僻，小路較多，車速也不能太快。

到達Ouzoud 瀑布後需從山路向下行约15 分中，在打卡位置遠眺整個瀑布，隨後繼續往山谷底，有旅客坐木艇往最近瀑布的位置，雖然我俩沒有坐船遊覧，從遠觀看，瀑布流聲澎湃。

而Ouzoud 瀑布是摩洛哥最受歡迎的攝影地點之一，由於鄰近阿特拉斯山脈的邊緣，因為Oued 河在 110 多米的深處洶湧，不論從高處或瀑布底下，澎湃聲音不絕。

我倆在山谷底遊覽影相後，依山而上，雖然是石级路，因為穆罕默德步伐不慢，我要緊接他的速度，令到我已上氣接下氣；不久，有一個觀景台，可近看澎湃的瀑布，而穆罕默德和他的朋友Hami 跨過櫊欄杆踩著小路，走到近瀑布的邊緣影相，我自己感覺不安全及害怕危險，只站在遠眺他們，口中又不斷大叫小心!

這路沿途有不少餐廳及商店，可惜不少商店仍關門，只餘部分餐廳營業。

到達山頂，我們從瀑布頂周邊而行，其實也頗近懸崖位置，擔小又有點害怕高度的我，不敢太近瀑布的邊緣，恐怕山泥鬆散，人也跌下去。

這個Ouzoud瀑布景緻優美，如在兩季時，流水宏偉壯觀，絕不遜色其他地方。

跨越欄杆已心驚膽跳。

遊客坐小木艇走近大自然瀑布欣賞奇觀。

跨越欄杆已心驚膽跳。

Ouzoud 瀑布是摩洛哥自然景觀之一。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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