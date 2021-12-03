東亞銀行傳4億美元 洽售藍十字保險

近年多次出售資產的東亞銀行（00023）傳正醞釀再度賣產。外電引述消息人士表示，該行正考慮出售保險業務藍十字，並與投資銀行高盛為潛在交易展開工作，一旦成事，估計東亞將可套現3億至4億美元，正式出售程序最快明年初啟動，但不排除東亞最終保留藍十字保險業務。東亞發言人回覆查詢時表示，不時評估旗下資產戰略選項，包括符合更廣泛戰略的部分，但不會評論市場傳聞。東亞周五收報11.6元，上升0.6%。

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東亞近年多次出售資產。今年3月，公司宣布以50億元把旗下的東亞人壽出售予友邦保險(01299)。交易已於9月完成，東亞人壽亦易名為友邦雋峰人壽。而於2016年，集團聯同新創建(00659)以64億元，出售企業服務公司卓佳予私募基金Permira。

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