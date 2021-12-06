【夢想本應翱翔@iM網欄】高材生棄讀博士創業　推「個人化」編程教育迎社會變化

我們評估是否投資一間初創時，除了考察創辦人及團隊的經歷和背景，亦看重初創致力解決的問題、能否為社會帶來改變。今期與大家分享的公司「Preface Coding」就是希望通過個人化（personalized）的編程學習體驗，以人工智能科技分析製訂適合學生的教學方案，冀打造由下至上的學習模式，另一方面亦幫助學校和企業進行數碼轉型，適應社會變化。我欣賞創辦人盧炳棠（Tommie）不喊「顛覆傳統學校教育」的口號，而是從學校和老師的難處出發，提供實際解決問題的方法，務求達致「雙贏」。

出生於西貢漁民之家的Tommie自小成績優異，中學就讀皇仁書院，並於加州大學洛杉磯分校修讀經濟，更心懷大志——做大學教授。他畢業成績出色，獲投資銀行青睞，便選擇先踏入職場，笑言「未想過可以賺那麼高的薪金。」

惟當時正值08年金融海嘯，行業、公司氣氛都較低迷，碰巧首次競選美國總統的奧巴馬開設一間政策顧問公司，需要人手做數據分析，Tommie決定跳槽。「我們團隊估算各州選情，且準確率很高，那是我第一次接觸編程的運用。」項目結束後，他打算繼續未圓的夢想，修讀博士，於是請大學時的教授寫推薦信，後成功獲倫敦政治經濟學院錄取。

視像補習 儲創業「天使資金」

我好奇他為何沒有朝學術界進發，而是選擇回港創業。原來Tommie在修讀PhD博士學位期間為從世界各地到英國讀書的學生補習，雖然每小時收費150英鎊，但仍大受歡迎，從數學、經濟、商科，到後來心理學及化學等範疇都涉獵其中。「我會自學學生的學習內容，再輔導他們。」他每天工作十小時，試過一天收入達1,500英鎊。這樣的生活持續了一年，無意間為創業儲下第一筆「天使資金」。

然而，補習課日復一日，他開始思考運用科技搭建網上平台來系統地拓展業務。想起香港學生大多願意付費到補習社觀看老師的上課視頻，他洞悉到網上授課的商機。已進入「創業」狀態的Tommie決定放棄修讀博士，回港創辦網上補習社Prologue。今天回想起來，他打趣道：「爸媽差點心臟病發，我原本可以成為全村第一個博士。」

Prologue起步表現不俗，創立首18個月就收穫三萬用戶，更吸引本港上市的大型教育集團提出收購，惟Tommie再三考慮，認為兩者理念不同，「我問自己，這是我放棄PhD而想要得到的東西嗎？」他最終沒有接受收購，亦因這個決定而退夥，重新思索做教育的初衷。後來，Prologue業務走向下坡路，但同時觸發他重新審視自己想要解決的根本問題：「香港教育的問題在於資源配對。一個老師對幾十個學生的教學模式，是不能滿足每個學生的學習需求。」

倡「一對一」教學 由下至上訂製教學

我認同Tommie的觀點，因材施教，方能發掘學生最大潛力。他說：「過去個人化教育難以形成規模（scalable），但如今透過人工智能（Artificial Intelligence, 簡稱AI）等科技，就有機會可以達成。」曾在麻省理工學院進修AI知識的Tommie有感掌握編程已是未來趨勢，結果他二次創業創辦Preface Coding，以「一對一」教學形式，推出針對兒童及成人的編程教育。

「與傳統教育從上往下傳播知識不同，Preface想建立一個由下至上的學習模式，例如運用AI分析學生的學習情況，製訂適合不同學生的教學方案。」Preface 還打破傳統課室的限制，可隨處上課，提倡教育「去中央化」（decentralization）。Tommie更別出心裁地開設型格咖啡室，既可作為上課地點，亦可讓客人在消費期間接觸到Preface Coding的理念，如今已在全港有數間分店。

助學校培訓編程老師 為學生創造應用場景

香港的教育系統常受詬病，被指不夠與時俱進。我很欣賞Tommie主動與學校合作並提供協助的做法。他稱不欲打著「顛覆傳統學校教育」的旗號，「那樣意味我們並不真正了解校長和老師們的痛點。」他指，學校的難處是缺少編程老師，而一般程序員又沒受過教育培訓。「我們邀請老師和校長到晚間工作坊，了解我們的服務，也派專業程序員到學校協助STEM（科學、科技、工程、數學）課程設計，提供編程培訓，並透過一些項目將學校與社區連接起來。」

早前Preface為學校與Tesla牽線合作活動，一方面讓孩子可接觸到Tesla一款車型的圖像識別功能，同時Tesla可獲得品牌曝光。他說︰「我們也舉辦Hackathon（程式設計馬拉松），讓孩子們運用編程製作應用程式，例如預訂漢堡包、小巴行程預測App等，讓現實生活的科技應用和學校教育接軌。我們將傳統學校沒有的資源帶給學生，同時能與學校達成合作，可謂『雙贏』」。

冀成教育名牌 創無邊界課室

現時Preface已與過百家院校合作，Tommie冀未來成為一個知名教育品牌，吸引不同企業合作，與更多學校建立互信，希望將這個模式複製，讓學生們能從世界各地的人和行業中吸收知識，透過科技與周邊社區互動。他亦希望未來將Preface Coffee和Preface Coding擴展至倫敦、東京、紐約和北京，幫助企業和學校數碼轉型。

Tommie相信做教育需時建立信任，要循序漸進，不諱言曾有同事較心急，另覓出路。他亦不擔心經營模式或技術被抄襲，「創業的初心抄不走，堅持信念才能讓你走得遠。我們不是在銷售課程，而是一個為學生建立自信的體驗過程。」我期待Tommie 可以為香港教育注入新動力。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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