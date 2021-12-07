▲ 【港產獨角獸】WeLab收購印尼銀行融資19億元 有信心匯立銀行虧損今年見頂

持有匯立銀行的（WeLab Bank）的金融科技集團WeLab，拓展銀行業務至印尼，收購當地傳統銀行雅加達服務銀行（BJJ）。WeLab計劃通過結合數碼銀行服務的新業務模式，目標在3至5年內達至收支平衡，預計明年下半年即可在印尼正式推出服務。WeLab未有披露實際交易作價，但就宣布已就交易進行新一輪近19億元的融資。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，印尼人口多達2.7億，當中約7成人從未或僅使用有限度的銀行服務，是待開發的龐大市場。而且，集團在香港已推出虛擬銀行，同時已具備合作夥伴，相信拓展至印尼市場會有先行者優勢。

印尼2.7億人口中7成人或從未使用銀行服務

由WeLab牽頭的財團已經與BJJ達成收購協議，並完成首階段戰略投資的24%股權，餘下主要股權交易待取得印尼監管機構審批後完成。

龍沛智表示，BJJ本身擁有40年歷史，零售客戶基礎約1、2萬，雖然未就新業務模式的上客量設下具體目標，但就有「好大期望」。至於收支平衡，他指參考其他業務普遍在3至5年內可以回本，而今次的BJJ銀行本身的傳統銀行業務已經盈利，期望整體回本期可以更快。

龍沛智：續留意東南亞業務機會 考慮向海外輸出虛銀技術方案

香港的虛銀匯立銀行（WeLab Bank）方面，他相信今年已經是業務虧損的高峰期，隨著財富管理等服務推出，預計明年的虧損會大幅收窄。

對於未來會否涉足其他東南亞市場，龍沛智指正留意泰國、越南及菲律賓的機遇，同時考慮未來會以輸出虛擬銀行的技術、代替直接投資及營運。

集團業務方面，龍沛智透露，今年WeLab的貸款業務有明顯增長，今年首10個月在中港及印尼的貸款額按年錄得52%增長；單計香港區的放貸額更加倍增。而集團的企業對企業（B2B）業務收入，按年都有5至6倍的顯著升幅。

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