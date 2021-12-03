【大行點睇】內地澳洲業務拖累盈利 大摩降中電目標價

大摩發表報告，預期中電控股 （00002） 在內地及澳洲的業務將拖累公司盈利表現。其中由於內地煤炭價格高企，預計內地業務盈利將按年跌23%，2022年將有所改善。至於香港業務方面，疫情後售電量穩定，因為疫情限制放寬及天氣炎熱。

大摩指公司股價年初至今跑贏恒生指數，但預計今年全年經常性盈利按年跌一成，盈利表現為香港公用股最差，加上香港以外地區增長面對挑戰，因此下調公司目標價，由82元降至68元，同時評級由「與大市同步」降至「減持」。

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