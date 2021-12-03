【異動股】 寧波舟山港上調裝卸費一成 中遠海運港口獲大摩看好 60日內跑贏大市

寧波舟山港股份（滬﹕601018）將上調一成裝卸費，帶挈碼頭股炒上，其中中遠海運港口（01199）更獲大摩唱好，相信股價60日內跑贏大市，機會率約70%至80%。中遠海運港口今日（3日）一度升15.8%，高見7.1元，收市報6.72元，仍升近一成，成交額1.5億元。

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寧波舟山港公布，為進一步理順港口收費，根據交通運輸部、國家發展改革委《港口收費計費辦法》，以及寧波口岸收費目錄清單公示要求，在原《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單》的基礎上實施調整，目錄清單從明年1月1日起執行，包括上調10%的裝卸費。

大摩發表研究報告指，相信中遠海運港口股價60日內跑贏大市，機會率約70%至80%，評級「與大市同步」。該行指，在寧波港宣布提高收費後，該板塊情緒積極，預計中國港口股將繼續獲得重新評級。

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記者：郭秀慧