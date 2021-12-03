  • 19°C
香港時間 : 20211203日 (五) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 寧波舟山港上調裝卸費一成 中遠海運港口獲大摩看好 60日內跑贏大市

股樓投資 20:33 2021/12/03

分享：

寧波舟山港股份（滬﹕601018）將上調一成裝卸費，帶挈碼頭股炒上，其中中遠海運港口（01199）更獲大摩唱好，相信股價60日內跑贏大市，機會率約70%至80%。中遠海運港口今日（3日）一度升15.8%，高見7.1元，收市報6.72元，仍升近一成，成交額1.5億元。

【大行報告】 美團上季盈轉虧 有大行指股價短期波動創造入市時機 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

寧波舟山港公布，為進一步理順港口收費，根據交通運輸部、國家發展改革委《港口收費計費辦法》，以及寧波口岸收費目錄清單公示要求，在原《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單》的基礎上實施調整，目錄清單從明年1月1日起執行，包括上調10%的裝卸費。

大摩發表研究報告指，相信中遠海運港口股價60日內跑贏大市，機會率約70%至80%，評級「與大市同步」。該行指，在寧波港宣布提高收費後，該板塊情緒積極，預計中國港口股將繼續獲得重新評級。

同場加映﹕【iM會客室】中概科網股回流好壞 氫能電力股逆市避險？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

異動股 港股 成交 中遠海運港口（01199） 大行報告

上一篇文章

【大行點睇】內地澳洲業務拖累盈利 大摩降中電目標價

下一篇文章

【有相睇】睇好九龍灣區後市　皓日價單登場前偷步入市　815萬買德福花園上車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【消費熱話】一條薯條網上賣港幣56元 號稱「全球唯一的特殊三角形薯條」 結局出人意料
【消費熱話】一條薯條網上賣港幣56元 號稱「全球唯一的特殊三角形薯條」 結局出人意料
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款