【有相睇】睇好九龍灣區後市　皓日價單登場前偷步入市　815萬買德福花園上車

九龍灣新盤皓日價單登場，項目為逾30年來區內唯一全新供應，而當區社區發展成熟，新盤登場對二手樓市亦有影響。有上車客就看好區內後市，趕在皓日開價前夕買入同區指標屋苑德福花園兩房戶。

美聯物業徐廣森表示，德福花園P座高層10室，實用面積538平方呎，原則2房間隔，擁企理裝修，望開揚景觀，吸引上車客承接，據悉，單位原叫價838萬元，經商議後調減23萬元，至815萬元成交，減幅約2.7%，折合實用呎價約15,149元。

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從代理提供的單位相可見，內櫳新淨企理，而單位位處高層，望景開揚。代理指，買家因看好九龍灣區內樓市，故在新盤開售前「偷步」入市上車。

資料顯示，原業主於2010年8月斥資350萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利465萬元，升值逾1.3倍。

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