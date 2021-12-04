【玄人‧峰語@iM網欄】有凶不有化，成就攻不平凡的人生



我們做風水命理的， 客人都想我們幫他們趨吉避凶，但大家有沒有想過，當真正做到了趨吉避凶 ，這樣是否就代表人生完美無瑕呢? 人為何要成為一個人，過去都是不少折學家所探討的命題，但直到這一刻，仍沒有一個完備的答案。但作為一個算命無數的算命師，對於為何人要成為作為一個人及如何去做一個人，卻有另一番體會。



在我而言，人出生開始呱呱落地， 就正式進行一場「真人騷」的遊戲，有人玩的是大富翁、有人玩的是飛行棋、有人玩的是三項鐵人競賽、有人玩的是馬拉松長跑……。 姑勿論是玩什麼遊戲， 我們是無可避免參與其中，而大凡是遊戲， 一定面對很多規條、規矩， 一日遊戲未完， 我們都要面對不同的難關、機會及挑戰。 按常理，任何遊戲都是會一關比一關難，一關比一關精彩， 所以當我們參與這個遊人生遊戲時，就避免不了鍛鍊成長 、升呢、去迎接下一關更難的挑戰，好像我們讀書一樣，課程隨著年資越來越深，但克服了以後卻豐富了人生的知識。 因此，我們人生遇上不同的人和事， 難關也好，好事也好，都是一種必經的成長體驗及經驗。



很多時候，我們感情上遇上傷害自己的人， 在職場上遇著無能又陷害自己的小人…… 這些都是絕對不如意的事。然而，大家不妨想深一層，當經歷過這些人和事之後 ，人就會累積經驗 、感受，自然對某一些遭遇就會帶來免疫， 情況好比我們身體的免疫系統，當遇到細菌病毒入侵時 ，我們無可避免要大病一場 ，但病了之後，就會對這種病菌病毒產生免疫力。所以我們在成長中面對的不好遭遇及難過事情，很多人都希望可以避凶 ，問題是當人生注定要參與這一場遊戲時， 有些人和事的遇見，背後原因就是要你學習成長，增強人生的免疫力，迎接未來更艱鉅的挑戰。事實上，很多事情，你愈要去避，愈是會走上門；愈是要求的，結果就是求之不得，輾轉反側。所以從命理學上，這叫做應卦，即使無論如何，你都是避不了的，或許上天要你學一個人生的重要課題，因此，我都鼓勵命主正面接受這些所謂的不如意事情，就是為了將來走更遠的路作好準備。



事實上，有人說新新一代物質資源太豐富，承擔逆境及風險的能力越來越低 ，出現了智商高而情商低的格局，究其原因 都是在溫室下成長的結果。所以，我個人認為只要不是致命的遭遇，有時候不一定要去化解，反而是要去迎接、面對，學習令自己有更深刻的人身體會，當遇到逆境時可以安然應付及渡過。以我相命多年的經驗，大凡成大器的人，從來都不是一帆風順，也是有不同的經歷，才造就不平凡的人生。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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