【變種病毒】Omicron有望令疫情加快完結 　摩根大通：建議把握抄底機會

新變種病毒引發市場憂，但摩根大通（JPMorgan）策略師則認為Omicron可能意味著疫情快要結束，最近市場的動盪反為投資者在經濟重啟概念股和大宗商品提供中機會。

據《彭博》報道，摩根大通策略師Marko Kolanovic和Bram Kaplan周三（1日）在一份報告中表示，雖然變異毒株Omicron的傳染性更強，但初步報告顯示它的致死率可能也更低，這與歷史上觀察到的病毒進化模式相符。他們認為，這最終對風險市場是有利，因為這可能意味著疫情快要結束。

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策略師指出Omicron可能令收益率曲線變陡、市場從成長股到價值股輪動、以及一些因疫情和封鎖措施而受到拋售股票會在經濟重啟後上漲。策略師認為近期這些板塊的下跌，為周期股、大宗商品和經濟重開主題資產提供了一個逢低買入的機會，也為更高的債券收益率創造了條件。

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責任編輯：黃苑筠