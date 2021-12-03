【恒大危機】恒大稱不確定有否充足資金履行財務責任　央行即發文批恒大經營不善　廣東省政府即約談許家印

中國恒大 （03333） 晚上8時發公告指，收到要求集團履行一項金額為2.6億美元擔保義務通知，惟鑒於集團目前的流動性情況，不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任，在未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。

中國恒大表示，9月份以來，集團積極與財務顧問和法律顧問評估公司的資本架構及流動性情況，探索所有可行方案，並與境外債權人保持持續溝通，集團會統籌考慮整體財務狀況，尊重全體利益相關方，積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案。

內地傳媒報導，廣東省政府對此高度關注，當晚立即約談了中國恒大集團實際控制人許家印。廣東省政府同意向恒大地產派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

央行在恒大發出通告兩小時後，即發文批評，恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

央行指，中國始終堅持營造公平的市場環境，穩妥有序推進中國金融市場的雙向開放。有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。對於企業匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。

央行續指，應恒大地產集團請求，廣東省人民政府同意向恒大地產集團有限公司派出工作組，這是推進企業風險處置工作、督促切實加強內控管理、維護正常經營的有力舉措，人民銀行對此表示支持。將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

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