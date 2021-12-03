【新股IPO】中國中免暫緩H股上市計劃

全球最大的旅遊零售運營商中國中免公布，受新冠肺炎疫情等因素的影響，全球經濟受到較大衝擊，資本市場持續低迷，公司經過慎重考慮，決定暫緩本次H股發行上市的進程，後續安排視市場情況確定。該股早前已獲中證監批准發行最多1.95億股H股，不過集資額則有傳已大幅削減，此前傳為50億至60億美元（約390億至468億港元）。

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中免集團於1984年成立，業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。公司於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。截至去年全年，中國中免淨利達61億元人民幣，按年升33%。

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記者：張以正