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【STEM教育】3M香港推STEM體驗工作坊　助中小學生學習過濾及淨化原理（多圖）

10:00 2021/12/05

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近年香港教育局積極鼓勵推行STEM教育，惟目前STEM仍未被納入一門獨立學科，只能靠企業出手，協助學生學習STEM知識。3M香港日前推出STEM體驗工作坊，讓本地中小學生學習多項科技原理，包括「過濾及淨化」、「光學及隔熱薄膜」、「回歸反射」，以及「黏貼」科技和原理等。

以汽水瓶及口罩　模擬過濾及淨化

3M香港將以隨手可得的素材，如大汽水膠瓶及大汽水膠瓶等，向學生深入淺出示範過濾及淨化原理。例如以體積較大的石春作濾芯，指出石春之間的空隙較大，較易疏水，濾水速度快，但水中較細小的雜質未能完全過濾；另外也以綿密的棉花和口罩熔噴布等為例，表示以上材質能過濾較細的雜質，但濾水速度慢，更有可能造成淤塞，顯示以不同材質、不同用量和不同排列次序的濾芯物料，會影響過濾的效能。

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透過隔熱薄膜　學習光學折射

此外，該企更讓學生透過模擬示範，以對照實驗(controlled experiment) 用雙手親身感受不同技術薄膜的隔熱效果和對無線電及手機訊號接收傳送的影響。

導師也於工作坊講解示範回歸反射 (Retro-reflective) 的原理和應用，讓學生透過使用特殊眼鏡，體驗不同反光材料的效果，學生更試玩模擬駕駛系統，領略道路路牌的反射效能對道路安全的重要性。

以水點形狀及滑行　展示材質表面性能

除此之外，導師以水點於不同物料表面上形成的形狀和向下滑行的速度，向學生解構黏貼物料於不同材質表面的性能，解釋為何黏合力特強的3M VHB 膠帶，把攀石支點固定於牆上，毋需鑽孔再用螺絲鉚釘方式來加固，卻足以承載學生攀爬。

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責任編輯：何子澄

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