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【港交所 388】 美國加強監管中資公司 憧憬中概股加快來港上市 港交所飆逾4%

股樓投資 19:56 2021/12/03

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滴滴出行（美﹕DIDI）表示，經認真研究，即日起啟動在紐交所退市工作，並展開在香港上市的準備工作。與此同時，美國證券交易委員會（SEC）昨晚（2日）通過提交審計資料新規，加速中概股退市，令市場憧憬將有更多中概股回港上市。受上述消息刺激，港交所（00388）股價一度升5.1%，高見454.2元，收市仍升4.4%，報450.8元，成交額增至32.3億元。

【異動股】 中國燃氣半年少賺19% 遭券商大削目標價【見下頁

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SEC表示，已通過臨時修正，以執行《外國公司責任法案》（HFCA Act）對上市公司信息披露要求，新規下，在美國證券交易所上市的中國企業，必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，連續3年接受美國會計審查，否則可能會被除牌。

同場加映﹕【iM會客室】中概科網股回流好壞 氫能電力股逆市避險？

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記者：郭秀慧

中國概念股 經濟 成交 滴滴出行 香港 美國

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