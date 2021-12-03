【港交所 388】 美國加強監管中資公司 憧憬中概股加快來港上市 港交所飆逾4%

滴滴出行（美﹕DIDI）表示，經認真研究，即日起啟動在紐交所退市工作，並展開在香港上市的準備工作。與此同時，美國證券交易委員會（SEC）昨晚（2日）通過提交審計資料新規，加速中概股退市，令市場憧憬將有更多中概股回港上市。受上述消息刺激，港交所（00388）股價一度升5.1%，高見454.2元，收市仍升4.4%，報450.8元，成交額增至32.3億元。

【異動股】 中國燃氣半年少賺19% 遭券商大削目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

SEC表示，已通過臨時修正，以執行《外國公司責任法案》（HFCA Act）對上市公司信息披露要求，新規下，在美國證券交易所上市的中國企業，必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，連續3年接受美國會計審查，否則可能會被除牌。

同場加映﹕【iM會客室】中概科網股回流好壞 氫能電力股逆市避險？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧