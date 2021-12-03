【利財筆記】回歸後的房屋政策（上）

筆者今期開始，分三期和讀者分析香港樓市問題，以及未來發展方向。今期首先回顧1997年回歸後，特區政府的房屋政策。

回歸前，香港樓價持續攀升，樓市泡沫化，1997年7月供樓負擔比率接近100%，即每月供款差不多相等於家庭入息中位數。回歸後，首任特首董建華銳意解決香港房屋問題，學效新加坡模式，提出「八萬五」房屋政策，每年興建8.5萬個單位，當中5萬個屬公型房屋。政府期望透過出售公屋和居屋，增加私樓供應，把自置居所比率由46%增加至70%。

可惜「八萬五」房策生不逢時，回歸後亞洲金融風暴爆發，利率急升，樓市硬著陸，樓價由高位急挫一半。之後稍為回穩，但2000年科網泡沫爆破，再加上2001年「911」事件和2003年沙士疫症，最終由高位重挫七成，大量負資產湧現。

隨着樓市泡沫爆破，特區政府要不斷出招救市，由2000年公開宣布「八萬五」不再存在，到2002年推出「孫九招」，透過停建居屋，停售公屋，以勾地政策取代定期拍賣官地，並引入投資移民計劃，希望藉此穩定樓市。到2003年下半年，樓價終於止跌回升，在2004年至2007年相對平穩，沒有再出現大上大落的局面。2007年政府成立發展局，負責統籌各部門覓地建屋，增加供應。

▼ 點擊圖片放大

中小單位升幅超豪宅

金融海嘯前，供樓負擔比率維持在30%水平，豪宅升幅強勁，但中小型住宅樓價仍處於可負擔水平。2008年金融海嘯爆發後，美國推出量化寬鬆（QE）貨幣政策，把利率推低至接近零。本地樓價由海嘯前的高位下跌20%後便大幅反彈，很快回升至海嘯前水平，豪宅升勢更為顯着。

2009年10月《施政報告》後，不少人批評時任特首曾蔭權坐視豪宅樓價大幅飈升，日後將蔓延至中小型住宅單位。政府於是收緊2,000萬元豪宅按揭，由七成減至六成，並調高印花稅至4.25%。之後逐步收緊樓按，由2,000萬元物業，降至1,200萬元，最後1,000萬元以下物業都最多只能按六成，1,000萬元以上只可按五成，上限500萬元。隨着政府收緊按揭，資金轉投中小型住宅單位，樓價升幅遠遠高於豪宅，慢慢脫離一般市民的購買力。到近年，供樓負擔比率已升至60%以上。

本文節錄至735期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐