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【消費熱話】lululemon疫市擴張 全新地鋪登陸皇后大道中

理財智慧 19:37 2021/12/03

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受疫情影響底下，不少零售業都大受打撃，但亦有運動品牌成功克服危機，於疫市中擴張，近日，lululemon就宣布將於中環皇后大道中開設第9間分店，據了解，新店面積達3,620平方英尺，該公司亞太區高級副總裁Gareth Pope表示中環新店標誌著品牌在亞太地區的市場優勢及持續增長，期望未來能繼續將品牌帶入社區。

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新店產品款式齊全，提供了一系列男、女裝服飾，讓顧客可以因應自己喜好，針對不同運動的需求，選擇合適自己的產品。除了產品選用高效能物料之外，設計團隊亦會定期收集客戶意見，作出針對化的設計，讓顧客在運動時發揮最佳表現。

 

亞太區品牌副總裁嚴英健先生亦提到，產品目前主要的銷售對象為地區性的客戶群，受疫情的影響比較少，但本港市場仍有部份生意來自遊客，因此相信在未來恢復通關後，公司的業績仍會有持續性增長，根了解，目前全球大約有三成銷售來自線上平台，部份來自未有分店的地區如：泰國等東南亞的客戶均會選擇以線上購買產品。

 

據悉，lululemon仍在積極計劃繼續拓展門市，會先調查社區的目標客群以及物色到合適選址後再作打算，未來可能會將目光投放在人口較多的新界區，而公司亦在積極開拓男裝市場以及推出多功能及休閒的服飾以迎合市場需要，期望未來男裝和女裝能夠做到各佔一半收入的水平。

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記者：鄭日棱

lululemon（美：LULU） 時裝服飾 零售 設計 美國

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