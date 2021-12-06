【初創兵團】初創革新固有監測模式　昐更多本地AI人才加入

雖然疫情為不少初創的發展帶來不便，但仍有初創繼續針對疫情新常態的轉變，研發出不同創新科技產品。創業三年、研發智慧樂齡感應器的德柯斯科技有限公司行政總裁兼創辦人陳逸超分享，未來盼有更多AI人才加入，拓展產品應用層面。

由於近年香港獨居長者的數字不斷攀升，在疫情影響下，有不少照顧者和家人也未能長期陪伴長者左右，甚至相繼有獨居長者在家中逝世卻無人知曉。加上現有市場上缺少安全度較高，非採用鏡頭監察，並以AI收集數據為主的感應器。因此，該企的創辦人兼行政總裁陳逸超投資過千萬，並於去年推出AI（人工智能）感應器「Ambient 16 智慧樂齡應用」，以填補市場空缺。

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分析AI數據 杜絕私隱隱憂

目前市場仍以家居監控鏡頭作為遙距看護長者為主，惟若產品的保安設計不足，很容易被黑客入侵及破解，籍此偷取個人資料、拍照及錄音等。而該企選擇採用AI感應器的研發，正是為了防止個人私隱外洩的情況。

他強調，其AI感應器以收集聲音和物理數據為主，機內沒有內置鏡頭、錄音或竊聽功能，避免了大眾對於安老監測設備存私隱問題的隱憂。

他又解釋，該設備透過感測用家的16種物理活動和聲音，如長者睡眠、如廁、淋浴和煮食等，以AI收集所得的數據，並進行分析，觀察長者的生活習慣和日常生活活動，長者的家人或照顧者即可透過數據直接了解長者的日常生活。

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取之社會 用之社會

現時該AI感應器大多應用於獨居長者家、安老院舍、智能酒店和廁所。據該公司的財務總監吳迪駿表示，早於一年半前，已將技術投放至20位獨居長者家居和20間位於西貢社區中心和東華三院的安老院舍中使用。他指：

除為了讓AI感應器有實戰經驗，得到用家的回饋後，持續改善AI系統外，也期望AI感應器能盡快協助長者照顧者，以分擔其辛勞。

另外，吳迪駿補充，感應器亦有與不同的智能酒店合作，在疫情下作隔離監察的用途，以達到收支平衝，期望公司除了收益穩定外，亦可透過以更便宜的價格，向不同院舍提供，以回饋社會有需要人士。

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港才短缺 續組國際團隊

陳逸超表示，AI感應器的發展包括三步驟，分別為硬件、AI技術和應用程式。他表示未來將會持續改善和訓練AI，例如在來年內，將為Ambient 16加入暫時仍未能辨識的咳嗽聲和沖廁聲。並期望於未來一年內，AI技術能發展更成熟時，使該感應器能辨識到更多的聲音。

事實上，該企如同大多企業一樣，在發展「工業4.0」之際，也面對本土技術人才嚴重短缺的問題。陳逸超表示該企以香港在起點發展，因此也想招聘更多香港人才加入團隊。惟二人共同表示，由於香港人才難尋，因此現有團隊較為國際化，當中不乏來自法國等國家的人才。

政府資訊科技總監辦公室策動的2021香港資訊及通訊科技獎，日前公佈結果，該初創獲得了「智慧市民大獎」。二人均期望，可以藉此增加知名度，並且透過參加不同的展覽，吸引更多相同理念的本地人才的加入，同時獲得更多商業合作機會。

記者：文睿