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【電動車】車輛存安全隱患　Tesla召回2萬輛國產Model Y

股樓投資 19:51 2021/12/03

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國家市場監督管理局周五（3日）在網站發布公告，指Tesla上海有限公司自即日起，召回在本年生產的部分國產Model Y電動汽車，共21,599輛。

公告指Tesla根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。自即日起，召回生產日期在2021年2月4日至2021年10月30日期間的部分國產Model Y電動汽車，共計21,599輛。 

【異動股】擁氫能概念　華眾車載昨創上市新高後　今急插近40%　【下一頁

本次召回是由於供應商製造原因，前、後轉向節強度可能存在不符合設計要求的情況。在車輛使用過程中轉向節可能發生變形或斷裂，極端受力情況下可能導致懸架連桿從轉向節中脫出，影響車輛駕駛操控，增加發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。 

Tesla將免費對召回範圍內車輛的前、後轉向節進行檢查，對強度不符合要求的轉向節進行更換，以消除安全隱患。

【延伸閱讀】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠　【下一頁

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同場加映：【iM會客室】中概科網股回流好壞 氫能電力股逆市避險？

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

電動車 汽車 上海 Tesla

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