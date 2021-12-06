  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技趨勢】美國兩大金融機構採用AWS雲端技術 Adam Selipsky：雲端平台未來配合5G、物聯網等技術

環球政經 16:18 2021/12/06

分享：

美國AWS re:Invent 2021全球大會於當地時間周一（11月29日）舉行，其新上任行政總裁Adam Selipsky亦首次亮相，發表約兩小時的主題演講；他表示，雲端技術已滲透至各大行業，並將改變企業現有的營運模式，同時交易所納斯達克就宣布，明年會將期權市場運作遷上雲端平台。

Adam Selipsky表示，雲端技術由最初不被看好，僅被視為初創企業採用的，直至現時大企業亦應用於其重要企劃當中，惟他指出雲端之旅僅剛剛開始，仍有成長空間，以配合5G、物聯網等技術，預料其應用會於未來會進一步拓廣。

【NFT】體驗NFTxESGxART新常態 NFT平台Popsible舉「探索平等的元宇宙世界」 入場送限定版NFT：【下一頁

AWS現場宣布，和兩大金融機構包括美國交易所納斯達克（NASDAQ）及高盛；而納斯達克表示由明年起，分階段將其北美的多個交易市場遷移至AWS平台，第一步將遷移美國期權市場之一的納斯達克MRX；其主席兼行政總裁Adena Friedman談到，系統處理金融交易需要超低延遲，而建基於雲端交易市場基礎架構，除了增加彈性與可擴展性，亦可供所有市場的參與者使用。

其次，與高盛合作推出金融數據雲平台（Financial Cloud for Data），為資本市場用戶可在雲端分析金融數據，客戶毋須再以遺留系統處理資料，減少內部開發與維持數據整合系統的工作量。

AWS香港解決方案架構經理余廸遜表示，金融業早期應用雲端是以周邊服務為主，而本港亦有不少金融機構正踏上雲端路途中，加上海外機構可將核心運作徹底遷移上雲，有一定指標性。

【政府工略】郵政署請助理經理(行政事務) 月薪2.4萬元 合約為期兩年：【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

AWS 物聯網 期權 經濟 美國 雲端 金融 行業 金融機構

上一篇文章

【帶你睇盤】室內靚裝加屋苑剛大翻新　兩房叫價500萬筍價放售

下一篇文章

【政府工略】郵政署請助理經理(行政事務) 月薪2.4萬元 合約為期兩年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款