【科技趨勢】美國兩大金融機構採用AWS雲端技術 Adam Selipsky：雲端平台未來配合5G、物聯網等技術

美國AWS re:Invent 2021全球大會於當地時間周一（11月29日）舉行，其新上任行政總裁Adam Selipsky亦首次亮相，發表約兩小時的主題演講；他表示，雲端技術已滲透至各大行業，並將改變企業現有的營運模式，同時交易所納斯達克就宣布，明年會將期權市場運作遷上雲端平台。

Adam Selipsky表示，雲端技術由最初不被看好，僅被視為初創企業採用的，直至現時大企業亦應用於其重要企劃當中，惟他指出雲端之旅僅剛剛開始，仍有成長空間，以配合5G、物聯網等技術，預料其應用會於未來會進一步拓廣。

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AWS現場宣布，和兩大金融機構包括美國交易所納斯達克（NASDAQ）及高盛；而納斯達克表示由明年起，分階段將其北美的多個交易市場遷移至AWS平台，第一步將遷移美國期權市場之一的納斯達克MRX；其主席兼行政總裁Adena Friedman談到，系統處理金融交易需要超低延遲，而建基於雲端交易市場基礎架構，除了增加彈性與可擴展性，亦可供所有市場的參與者使用。

其次，與高盛合作推出金融數據雲平台（Financial Cloud for Data），為資本市場用戶可在雲端分析金融數據，客戶毋須再以遺留系統處理資料，減少內部開發與維持數據整合系統的工作量。

AWS香港解決方案架構經理余廸遜表示，金融業早期應用雲端是以周邊服務為主，而本港亦有不少金融機構正踏上雲端路途中，加上海外機構可將核心運作徹底遷移上雲，有一定指標性。

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責任編輯：潘曉豐