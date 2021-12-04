暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜

瑞典傢俬品牌IKEA的居家擺設深受歡迎，相信不少人都希望在IKEA享受家的感覺。丹麥周三（1日）受暴風雪吹襲，一間IKEA分店開放給民眾在店內過夜及用餐，可隨意體驗IKEA傢俬及床褥。

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丹麥北部周三開始降下暴風雪，奧爾堡（Aalborg）市積雪更達30厘米高，導致6名IKEA顧客及約24名員工被困店內無法離開。

IKEA分店經理埃爾姆羅斯（Peter Elmrose）考慮安全問題，決定開放一樓的家居展示廳，該處設有床、沙發及其他傢俬，讓顧客及員工於店內度過難忘一晚。他續指，顧客能藉此機會，選擇想要購買的床並試用，並可享有真實體驗。

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當地媒體報道，附近一間玩具店工作人員當晚亦因惡劣天氣而滯留，他們跑到IKEA店内躲避風雪。他們很高興IKEA能收留他們，表示絕對比睡在車内更好。她們也對此感到非常興奮，因為這種體驗可能一生人只有一次。

網上流傳的相片所見，顧客與員工在餐廳內進餐、看電視及玩桌遊。他們也各自挑選所喜愛的床褥，舒服地躺在店内休息。

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責任編輯：郭麗明