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百達翡麗3名錶破拍賣紀錄　最貴成交價係幾錢？

12:00 2021/12/04

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2,300萬係一個咩概念？如果你退休時有2,300萬，不計及往後通脹或其他成本，可以容許你每月花5萬蚊過足38年；不過如果要你儲，打工仔月儲1萬元，不計回報，就要儲夠你191年！若你現時有2,300萬，可以買到一層逾千呎太古城三房海景單位，或者，可以投得一隻名錶。

著名腕錶品牌百達翡麗（Patek Philippe）深受鐘錶收藏家熱捧和愛戴，早前國際拍賣行佳士得（Christie's）舉行的香港精緻名錶拍賣，當中有4隻名錶刷下世界拍賣紀錄，其中3隻屬百達翡麗品牌。同日進行的日間及夜間兩場拍賣總成交額高達5.59億港元。

    點擊圖片放大

當日拍賣全場最高成交拍品的是百達翡麗（Patek Philippe）型號2419，1946年製的18K金三問腕錶，它以接近最高估價的2,305萬港元成交。這隻名錶能成為全場最高成交價的原因是，它是製錶界中最高級別且最為稀有的作品，異常珍貴，而且它由卡地亞負責銷售和壓印編號，並獲卡地亞的後補證書所確認。

另外百達翡麗型號1436曾是由傳奇百達翡麗藏家小亨利·格雷福斯珍藏，而型號2497由其孫子Reginald H. Fullerton Jr.購藏，兩隻名錶最終同樣以1,345萬港元成交，創下全新世界拍賣紀錄。

另一腕錶是品牌里查德米爾（Richard Mille）的粉紅水晶型號07-02，則創下這個型號世界拍賣紀錄。想睇呢隻粉紅水晶錶係點樣？可按此

【3隻百達翡麗名錶創世界拍賣紀錄，最貴以2,300萬成交。原文按此

撰文：理財組

拍賣 鐘錶 鐘錶

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