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【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）

商業 19:08 2021/12/03

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運動服裝品牌lululemon疫市擴充，在香港開設首間地舖。（陳永康攝）

疫情下不少零售商經營受壓，但當中亦有逆市奇葩，例如家品、運動用品等。運動服裝品牌lululemon則疫市錄得雙位數增長，最近更繼續擴充，在香港開設首間地舖。

【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事

lululemon香港首間地舖位於中環，2層面積合共3,620平方呎，屬香港第二大的分店。現時新冠肺炎疫情反覆，國際通關遙遙無期，現時開店是否過於進取？

本地消費供不應求

lululemon亞太區高級副總裁Gareth Pope解釋，品牌對香港市場非常有信心。他續指，疫情期間本港雖然依賴本土消費，但品牌亦錄得雙位數增長；甚至未能滿足需求。今次lululemon開設中環地舖，並未有把訪港旅客的消費計算在內。 Gareth估計，當國際旅遊重啟時，連同旅客消費，lululemon香港的生意額將會錄進一步增長。

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是次的中環地舖並於品牌在區內的首間分店，品牌解釋，新店比ifc分店面積大3至4倍，希望可以增強銷售能力。同時，lululemon亦期望開設地舖後，可進一步加強品牌曝光。lululemon未來數年亦會再開設分店，希望物色到位於新界區的舖位，瞄準擁有年輕客群的區域，例如元朗、將軍澳等。

【疫市營商】國際品牌「落地」不容易　Lululemon疫下支援本地健身教練

【運動熱潮】Lululemon香港疫市再擴充　管理層剖析成功關鍵

發展男裝市場　明年主力推行山服裝

與其他分店不一樣，中環新店特別把男裝放到最近門口的位置，反而把部分女裝的陳列搬至樓上。Gareth解釋，希望以此更吸引男性顧客，以及讓更多人知道lululemon亦有推出男裝系列。 現時該品牌大約只得3成顧客是男性，希望未來可提升至5成。

Gareth Pope在2017年加入lululemon，但3個月前才調遷至香港，管理亞太區市場。他表示，未來將擴展品牌的運動服飾領域，例如跑步、行山等；同時加強發展網店業務。現時lululemon全球大約有30%生意來自自家網店，而香港情況則稍為特別，不時出現來自東南亞其他市場的訂單。

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記者：葉泳珊

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