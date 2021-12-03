【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易

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【心理健康】74%青少年認為需增加心理支援 有機構推情緒輔導員培訓計劃 為青少年提供情緒支援
屯門樓價相對低水，而且可受惠日後北部都會區的發展，所以近期不乏投資者及買家睇盤買樓。今次介紹的單位為屯門大興花園1期2座低層G室，實用面積394平方呎，兩房間隔，現叫價500萬元，可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭，首期只需50萬元。
單位放盤相
|放盤單位：
|屯門大興花園1期2座低層G室（物業編號：AN224802）
|實用面積：
|394平方呎
|間隔：
|兩房
|叫價：
|500萬元
|賣點：
|鄰近鐵路站、間隔四正、配套齊全、方便之選
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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