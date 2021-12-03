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【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易

股樓投資 19:05 2021/12/03

分享：

屯門樓價相對低水，而且可受惠日後北部都會區的發展，所以近期不乏投資者及買家睇盤買樓。今次介紹的單位為屯門大興花園1期2座低層G室，實用面積394平方呎，兩房間隔，現叫價500萬元，可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭，首期只需50萬元。 

單位放盤相

    點擊圖片放大
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    +5
放盤單位： 屯門大興花園1期2座低層G室（物業編號：AN224802）
實用面積： 394平方呎
間隔： 兩房
叫價： 500萬元
賣點： 鄰近鐵路站、間隔四正、配套齊全、方便之選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰  

https://bit.ly/3DjxBMa

註︰  

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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