英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴

英國著名馬術女將圖姆斯患有先天脊柱裂症，生活十分痛苦，甚至認為自己不應出生。圖姆斯起訴母親當年的家庭醫生，指醫生未有提醒母親於準備懷孕前攝取足夠營養，才導致她患病。英國法院近日裁定圖姆斯勝訴，其代表律師指賠償金額將會十分龐大。

奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬 【下一頁】

現年20歲的圖姆斯（Evie Toombes）出生時已患有脊柱裂（Spina bifida），需長期插鼻胃管才能進食。圖姆斯直言：

「我根本不應該出世。」 （I should never have been born）

《每日郵報》報道，圖姆斯上月入稟法院，起訴母親當年的家庭醫生米切爾（Philip Mitchell），指米切爾未有在在母親懷孕前，建議她攝取足夠葉酸或作出處方，來降低嬰兒脊柱裂的風險。米切爾如果有作出建議，其母親就會推遲懷孕計劃，直至攝取足夠營養為止。

圖姆斯

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

英國男病發醫院病床上打999 求救無援死亡 【下一頁】

圖姆斯母親亦稱，她年輕時已經失去父母，認為組建家庭是個非常重要的決定。據悉，她直至2001年2月聽取醫生建議後才開始準備懷孕。

倫敦法官近日作出裁決，裁定圖姆斯勝訴。法官認為，若當時醫生給予圖姆斯母親正確建議，她就會推遲懷孕計劃，並生出一個健康的孩子。

圖姆斯律師早前透露，相關賠償金額仍在計算中，但因需支付圖姆斯終生的護理費用，預料將會十分龐大。

英媒分析指，是次裁決開展先例，未來醫護人員如在提供孕前建議時出現疏忽，導致孩子出現嚴重健康問題，就需承擔法律責任。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀