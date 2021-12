英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴

英國著名馬術女將圖姆斯患有先天脊柱裂症,生活十分痛苦,甚至認為自己不應出生。圖姆斯起訴母親當年的家庭醫生,指醫生未有提醒母親於準備懷孕前攝取足夠營養,才導致她患病。英國法院近日裁定圖姆斯勝訴,其代表律師指賠償金額將會十分龐大。

現年20歲的圖姆斯(Evie Toombes)出生時已患有脊柱裂(Spina bifida),需長期插鼻胃管才能進食。圖姆斯直言:

「我根本不應該出世。」

(I should never have been born)