【保險業動態】保監局﹕保單持有人保障基金框架成形　已開始草擬法例

▲ 保監局近日推出「人生階段風險評估」的網上評估工具和專題網站，市民只需輸入基本資料就可評估個人身故風險保障缺口。

「保單持有人保障基金」已討論多年，基金旨在針對保險公司無力償債的風險，向投保人提供賠償。保監局行政總監張雲正透露，十多年前已保監局曾就此進行研究，基金框架已成形，但時隔太久需因應現今參數再微調。他續指，將就基金規模及徵費形式進行業界咨詢，法例草擬亦已開始進行，料建議將於2023年提交立法會。他又預期，成立基金所需的徵費轉嫁予投保人之機會不大，因徵費額度料不大。

疫情導致身在內地的香港保單持有人來港有困難，保監局主席鄭慕智表示，大灣區保險售後服務中心的成立有實在需要，在工作層面上亦已臨最後階段，並已決定好選址，細節數個月內可望達到共識，距落實公佈的時間料不長。

「跨境保險通」定義未有定義清晰共識

至於「跨境保險通」，鄭慕智表示仍處初步討論階段，但承認業界對「跨境保險通」的正式定義未有清晰共識。另外，由於粵港澳深四地監管及法律架構有別，故運作形式需時討論，但有關討論料有助未來大灣區監管沙盒等其他跨境合作。他又指，「跨境保險通」可參考現有的「跨境理財通」框架，保監局會檢視後者於銷售渠道、發牌制度、人員認證及行為規管等方面是否適用於「跨境保險通」，抑或需另建一套適用於「跨境保險通」的模式。

保監局近日推出「人生階段風險評估」網上評估工具和專題網站，市民只需輸入基本資料如年齡、置業需求、家庭狀況等，就可評估個人身故風險保障缺口。保監局2019年的研究顯示，本港身故風險保障缺口整體規模約6.9萬億元，相當於每名勞動人口約190萬元，或加權平均年薪5.7倍。該金額會視乎個人的收入、保障需要及可用資產等有所不同，可作為個人的人壽保險投保額參考值。保監局強調，其角色是負責提供中立的資料及工具，而非推銷保險。

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記者﹕余倩敏