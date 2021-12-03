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Google Search推新功能　助用家找合適醫療資源

科技 19:30 2021/12/03

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Google Search近日就更新其搜尋功能，用家可按自身需要，簡單尋找相關服務，例如有否提供無障礙設施、更可確認醫生是否能以其他語言溝通，或是能否使用醫療保險等。

新冠肺炎疫情爆發後，大眾對於醫療資源需求更高，也希望能更方便地尋找到合適自己的醫療資源。Google Search近日就更新其搜尋功能，用家可按自身需要，簡單尋找相關服務，例如有否提供無障礙設施、更可確認醫生是否能以其他語言溝通，或是能否使用醫療保險等。

【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片

【Google】唔怕再比人偷望！Chromebook擬增「防偷窺功能」

Google Search總監Hema Budaraju表示，留意到普遍有4分之3的人在找尋醫療服務時，會傾向先使用互聯網，所以決定簡化Google Search流程，讓使用者在出門前，可透過線上服務確認預計前往醫療機構，是否符合就醫需求。

Budaraju提到，美國有不少母語非英語的外來移民，或有語言障礙的人，容易出現溝通問題產生認知落差，造成爭議。因此是次Google在此次更新，便增加可語言標示，顯示該醫療機構是否能以英語以外語言溝通。據悉，目前課標示12種語言，包括西班牙語和美國手語（ASL）等預計之後持續新增更多語言。
 
另外，Google也在是次更新中，增加顯示醫療機構是否接受醫療保險服務（Medicare），或即時獲取COVID-19疫苗供應的信息。

【方便搜尋】簡化搜尋頁面？　Google搜尋將引入「連續滾動」功能

責任編輯：黃顯晴

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