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【MPF】今年MPF轉蝕0.4% 人均損失3000元

18:41 2021/12/03

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Omicron重創環球股票，累及MPF今年由賺轉蝕0.36%。

打工仔傳來噩耗！強積金（MPF）專家積金評级公司指，受累中港股票基金今年急挫12%，加上南非病毒Omicron夾擊，歐美股票也轉跌，11月份MPF呈負回報2.25%，打工仔人均損失約7,000元。放眼較長線，今年MPF已由盈轉虧，尚幸暫微蝕0.36%，人均約蝕3,000元。不過，專家預警，上月突爆「灰犀牛」風暴，唯恐將令今年全年MPF見紅，乃自2018年錄得投資虧損以來，或再慘現蝕錢。專家亦提醒以「強積金疫苗」自救，意即採多元投資策略，股債均衡布局冀分散風險。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備【按此即睇】 ＊

積金評級今天（12月3日）發表11月份的強積金表現調查，總結多項重點，包括︰由於股票基金在11月份均錄得投資虧損，「積金評級所有基金表現指數」單月下跌2.25%，而年初至今首11個月則微挫0.36%。

自公布檢測到首宗新冠病毒變異毒株Omicron後， 投資虧損更從11月24日約24億元擴大至11月底約317億元，虧損增加約12倍，相當於450萬名成員單月平均損失約7,000元。

冠軍MPF基金今年狂升近三成【下一頁】 

論及整體MPF體系，今年首11個月投資虧損約為148億元，相當於人均損失約3,000元，這將會是自2018年錄得投資虧損以來首次出現的年度虧損。

計入預計的投資虧損及強積金供款後，令11月底強積金總資產約為1.167萬億元，相當於每名成員的平均帳戶結餘約為257,000元，較10 月底的263,000元縮水。

綜觀各類資產，最多打工仔捧場的香港及中國股票基金，無論是11月以及年初至今首11個月，皆是表現最差的資產類別，「積金評級股票基金（香港及中國）指數」單月及首11個月，分別下跌5.95%及12.82%；而11月亦是中港股票基金自2021年初以來，第四個月成為在眾多類別中表現最差的資產。

香港專業的強積金獨立研究小組──積金評級主席叢川普（Francis Chung）提醒，Omicron對強積金回報表現帶來的影響。在公布首宗Omicron感染病例前，預計在11月24日每名強積金成員的單月平均投資虧損僅約500元，但隨病例被公布後，MPF總投資虧損急升至約317億元，即人均損失約7,000 元，投資虧損僅在一周內異常地增加了約12倍，而不幸的是這將令強積金走上在過去3年以來首次出現年度虧損的軌道。

惟叢川普提醒以強積金的「金融疫苗」自救，他拆解：「雖然成員可能會意識到投資市場會有升跌，但卻往往忽略了市場波幅。自保之道可透過強積金的『金融疫苗』，就是採用多元化的投資策略、以及保持長投資，來保護自己免受意外帶來的傷害。」

相關新聞：【MPF】信安：72%人對退休後如何運用強積金沒明確想法　

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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