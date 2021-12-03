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【消費熱話】港鐵商場12月派發電子優惠券 6萬份電子優惠券總值2,000萬

理財智慧 18:35 2021/12/03

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港鐵公司旗下商場將於12月送出2,000萬元、共6萬份電子優惠券供市民搶領，MTR Mobile登記用戶可於12月7日下午2時起，透過MTR Mobile 「我的獎賞」以先到先得形式搶先領取港鐵商場300元指定類別電子優惠券（名額：50,000）及港鐵商場500時裝及美容電子優惠券（名額：10,000）。

【健康資訊】與寵物共眠可治療抑鬱症？美國研究：弊大於利【下一頁

港鐵商場300元電子優惠券由3張港鐵商場100元電子優惠券形式發放，分別適用於「時裝、皮鞋及手袋、運動用品、童裝、視光用品」、「美容」、「電器及電訊、鐘錶及首飾」類別商戶（每個類別各乙張），每張優惠券消費滿500元方可作100元使用；港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶，消費滿2,000元方可作500元使用。每位登記用戶最多可以領取港鐵商場 300 元指定類別電子優惠券乙套及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券乙張，先到先得，送完即止。

由即日起至1月2日，於場內指定時裝及美容商戶消費更有5倍商場積分。登記用戶於指定商場及類別參與商戶以電子貨幣單一消費HK$2,000或以上，即送合共HK$300港鐵商場電子優惠券；累積消費滿HK$5,000或以上，即送合共HK$500港鐵商場電子優惠券，每位合資格登記用戶最高可獲合共HK $800港鐵商場電子優惠券！

此外，即日起更有人氣電子產品及聖誕禮品開心賞，包括50部Samsung Flip 3 5G (256 GB)等，於指定商戶消費滿指定金額即可以半價($4,149)換領，數量有限，先到先得！MTRMobile登記用戶於指定類別參與商戶消費滿指定金額即可以超抵換領價入手人氣禮品，盡享多重著數優惠。

【筍工推介】公務員事務局請二級法定語文主任 月薪3萬元至5.5萬元 提供中英文互譯服務【下一頁

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記者：鄭日棱

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